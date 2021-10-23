Koronavirüste gizli tehlike! Aşı olsanız bile fark etmiyor
Koronavirüs aşıları hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını ciddi oranda düşürse de çift doz aşı olanlar da koronavirüse yakalanabiliyor. Uzmanlar aşı olmanın yanı sıra koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri sıraladı. Yüksek düzeyde stresin vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini zayıflattığını belirten uzmanlar, pandemi sürecinde zihinsel sağlığa özellikle dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Siz de çevrenizde ikinci hatta üçüncü kez Covid-19 ile enfekte olan ya da aşılanmasına rağmen koronavirüse yakalanan insanları sık sık duymaya mı başladınız? Yalnız değilsiniz. Delta varyantının gelişi pandemide mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdi.
Yeniden enfeksiyon riski, Delta'nın baskın varyant olarak zirveye geçtiği Mayıs 2021'den bu yana daha yüksek görünüyor. İngiltere'den alınan veriler Temmuz 2020 ile Eylül 2021 arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 20.262 Britanyalıdan 296'sının yeniden enfekte olduğunu gösteriyor.
Yale tarafından yayınlanan araştırmaya göre ilk enfeksiyonunuzdan sonra ortalama 1 buçuk yıl içinde aşılanmazsanız enfeksiyon her an kapınızda tekrardan belirebilir.
Dünya genelinde yapılan aşılar koronavirüse karşı iyi seviyede antikor üretip sizi korusa da bu zamanla azalır. Bu yaz yayınlanan uluslararası bir araştırma, Pfizer aşısının altı ay sonra koronavirüse karşı yaklaşık yüzde 84 etkili olduğunu ortaya koydu.