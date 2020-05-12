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  3. 12 Mayıs 2020 00:37

Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili olası senaryoları paylaştı. Özlü, "Aşı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir. Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgınla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı!

"Virüsün bulaştırıcılığı azalıyor mu?, Kendi kendine salgın duracak mı?, En iyi ve en kötü senaryolar neler?" sorularına yanıt veren Prof. Dr. Özlü, "Koronavirüs aşısı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir. 

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Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı!

Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir ta aşısı bulunup toplumun, insanlığın yüzde 60-70'i bu aşıyla aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebilir." şeklinde konuştu.

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Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı!

"VİRÜS ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA VAR" Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özlü, şunları söyledi: 

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