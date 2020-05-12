Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı!

"Virüsün bulaştırıcılığı azalıyor mu?, Kendi kendine salgın duracak mı?, En iyi ve en kötü senaryolar neler?" sorularına yanıt veren Prof. Dr. Özlü, "Koronavirüs aşısı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir.