Koronavirüste korkulan oldu: 100 kat daha hızlı yayılan evrim...
Koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan bir çalışma sonucunda bilim insanları koronavirüsün 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçirdiğini iddia etti.
Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor.
Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor. Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı.
Koronavirüsü ve onun varyantlarını yenebilmemiz için ise virüsün tüm gizemlerini deşifre etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar sayesinden virüsü her geçen gün daha iyi tanıyoruz.