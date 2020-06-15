Koronavirüste mutasyon araştırması: 3 ülkede 10 kat daha bulaşıcı
ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırma, yeni tip koronavirüs pandemisinin bazı ülkelerde daha ölümcül olduğunu ortaya koydu. Virüsün New York, İtalya ve İngiltere’de mutasyona uğradığı ve bu nedenle 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül olduğu belirtildi.
ABD’de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip corona virüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD’nin New York kenti, İtalya ve İngiltere’de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.
10 KAT DAHA BULAŞICI
Corona virüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.
Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla corona virüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.
DÜŞÜK MİKTARLARDA KOLAYCA YAYILIYOR
İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi’nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, “Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.