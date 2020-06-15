Koronavirüste mutasyon araştırması: 3 ülkede 10 kat daha bulaşıcı

10 KAT DAHA BULAŞICI

Corona virüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.



