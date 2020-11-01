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  3. 01 Kasım 2020 11:21

Koronavirüste ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

Koronavirüste ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 200 bin 405'e, vaka sayısı 46 milyon 394 bin 211'e yükseldi.

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Koronavirüste ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 236 bin 72 ölümle ABD'de kaydedildi.

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Koronavirüste ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti

Bu ülkeyi 159 bin 902 ile Brezilya, 122 bin 149 ile Hindistan, 91 bin 753 ile Meksika, 46 bin 555 ile İngiltere, 38 bin 618 ile İtalya, 36 bin 788 ile Fransa, 35 bin 878 ile İspanya, 34 bin 864 ile İran ve 34 bin 476 ile Peru izledi.

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Koronavirüste ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 33 milyon 487 bin 910 kişi iyileşti.

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