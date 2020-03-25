Koronavirüste son durum: 3 milyar insan karantinada!
Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. Dünyanın en kalabalık iki ülkesinden biri olan Hindistan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve böylece dünya genelinde toplam 3 milyar kişi evlerine kapandı. Salgının merkezi haline gelen Avrupa'da bilanço bilanço...
İTALYA'DA BİR GÜNDE 743 KİŞİ ÖLDÜAvrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 820'ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 5 bin 249 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 69 bin 176'ya ulaştığı bildirildi.
FRANSA'DA SON DURUMFransa'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 240 artarak 1100'e yükseldi. Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 444 artışla 22 bin 300'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 516'ya çıktığını belirtildi.
HİNDİSTAN'DA YASAKLADI, 3 MİLYAR KİŞİ EVDEDünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Modi, 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede bu geceden itibaren yasağın geçerli olacağını duyurdu. Vaka sayısının 500’ü aştığı, 10 kişinin de hayatını kaybettiği Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi. Alınan kararla birlikte, dünya genelinde toplam karantina altındaki nüfus 3 milyara çıktı. Yani dünyanın yarıya yakını evlerinde.