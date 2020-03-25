Koronavirüste son durum: 3 milyar insan karantinada!

HİNDİSTAN'DA YASAKLADI, 3 MİLYAR KİŞİ EVDEDünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Modi, 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede bu geceden itibaren yasağın geçerli olacağını duyurdu. Vaka sayısının 500’ü aştığı, 10 kişinin de hayatını kaybettiği Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi. Alınan kararla birlikte, dünya genelinde toplam karantina altındaki nüfus 3 milyara çıktı. Yani dünyanın yarıya yakını evlerinde.