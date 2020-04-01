ABD Başkanı Trump tarihe geçti!

TRUMP TARİHE GEÇTİ Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı. Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.