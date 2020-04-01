ABD Başkanı Trump tarihe geçti!
Dünya koronavirüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı 860 bine yaklaşırken, 42 binin üzerinde can kaybı var. Salgının merkezi haline gelen ABD'de vaka ve kayıp sayıları artmaya devam ederken, Başkan Trump aldığı tedbirlerle ülke tarihine geçmeyi başardı.
Salgının merkezi haline gelen ABD'de vaka ve kayıp sayıları artmaya devam ederken, Başkan Trump aldığı tedbirlerle ülke tarihine geçmeyi başardı. Bazı ülkelere ilk can kayıpları yaşatan Covid-19 salgınında son gelişmeler şöyle...
Dünyada vaka sayısı 860 bin, can kaybı 42,158, hastalığı yenenlerin sayısı 178,099 (Kaynak: worldometers)
TRUMP TARİHE GEÇTİ Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı. Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.
Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor. Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.