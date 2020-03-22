Koronavirüste son durum! İtalya'da koronavirüsten 651 kişi daha öldü
Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, dünyayı etkisi altına almış durumda. Başlangıçta merkezi Çin olan virüsün merkez üssü şimdilerde Avrupa'ya dönmüş durumda.
İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 59 bin 138'e ulaştı.
Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle yarın sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi. Yunanistan'da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti.
ABD'DE 340 KİŞİ ÖLDÜABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı. ABD Covid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.
EN ÇOK VAKA NEW YORK'TAEyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor. En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor. ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 19 bin 624, ölü sayısının 260 olduğu bildirilmişti. Buna göre ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.