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  3. 14 Nisan 2020 16:58

Koronavirüste son durum: Ölü sayısı 121 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 946 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 704 oldu. İşte koronavirüs salgınında son gelişmeler...

Koronavirüste son durum: Ölü sayısı 121 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 946 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 121 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 460 binin üzerine çıktı.

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Koronavirüste son durum: Ölü sayısı 121 bini aştı

İNGİLTERE
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.

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Koronavirüste son durum: Ölü sayısı 121 bini aştı

İSVEÇ
İsveç'te bir günde 114 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1033’e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 497 artarak, 11 bin 445’e yükseldi.

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Koronavirüste son durum: Ölü sayısı 121 bini aştı

AZERBAYCAN
Azerbaycan’da, 49 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 197’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen 12 kişi hayatını kaybetti, 351 kişi ise taburcu oldu.

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