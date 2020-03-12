Koronavirüs salgını 3 ülkede daha can aldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 127 bini aştı, ölü sayısı 4 bin 700'ü geçti. Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da, Avusturya'da ve Polonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.
İRAN'DA CAN KAYBI 429'A YÜKSELDİ
İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 429’a yükselirken, vaka sayısı 10 bin 75 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarında onaylanmış vaka sayısının 10 bin 75 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 429’a yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 75 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 75 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 75’i hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 429’a ulaştı" dedi.
Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 303 kişi ile İran’ın başkenti Tahran’da tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 3 bin 276 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.
AVUSTURYA VE POLONYA'DA İLK ÖLÜMLER
Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.
Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi.
Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.
Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.
Polonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
Polonya Devlet Televizyonu TVP’nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.
Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47’ye çıktığı duyurmuştu.
YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi.Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.