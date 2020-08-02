Koronavirüste vaka sayısı 18 milyonu geçti

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:



"Brezilya (2 milyon 708 bin 876), Hindistan (1 milyon 756 bin 220), Rusya (850 bin 870), Güney Afrika (503 bin 290), Meksika (424 bin 637), Peru (434 bin 193), Şili (357 bin 658), İspanya (335 bin 602), İran (306 bin 752), Kolombiya (306 bin 181), İngiltere (303 bin 952), Pakistan (279 bin 146), Suudi Arabistan (277 bin 478), İtalya (247 bin 832), Bangladeş (239 bin 860), Türkiye (231 bin 869), Almanya (211 bin 77), Arjantin (196 bin 543), Fransa (187 bin 919), Irak (126 bin 704), Kanada (116 bin 599), Katar (110 bin 911), Endonezya (109 bin 936) Ve Filipinler (103 bin 185)."



