Koronavirüste yeni görülen mutasyonlar ne kadar tehlikeli?
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgında görülen mutasyonlar hızla yayılıyor. Peki koronavirüste yeni çıkan mutasyonlar ne kadar tehlikeli?
COVID-19 varyantlarından ilki İngiltere'nin Kent bölgesinde görüldü ve İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı Prof. Sharon Peacock bu varyantın dünyadaki en yaygın koronavirüs türü olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
İngiltere virüsün tespit edilmesi ve yayılmasını önlemek için koronavirüs testlerine hız verdi.
Aşıların bu varyantlara karşı çok etkili olmayacağına ilişkin kaygılar var.
COVID'in binlerce farklı versiyonu (varyantı) var. Ancak BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzmanlar özellikle birkaç türden endişe duyuyor:
- İngiltere varyantı: Halihazırda ülkenin büyük bölümünde en yaygın tür. 50'den fazla ülkeye yayılan bu varyant, uzmanların ifadesine göre "kaygı verici" değişimler geçiriyor.
- Güney Afrika varyantı: Bu tür İngiltere dahil en az 20 ülkede görüldü.
- Brezilya varyantı
BBC Sağlık Muhabiri Michelle Roberts'a göre yeni varyantların ortaya çıkması beklenmedik bir durum değil. Tüm virüsler yayılabilmek ve çoğalabilmek için kendilerini kopyalarken mutasyon geçiriyor.
Bu değişikliklerin çoğu büyük farklılıklar içermiyor. Hatta bazıları virüsün hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ama bazı mutasyonlar virüsü daha bulaşıcı ve tehlikeli hale getirebiliyor.