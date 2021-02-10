Koronavirüste yeni tehdit: 3 varyant alarmı

Oxford-Astra Zeneca aşısının yüzde 70 ila 90 oranında koruma sağladığı bildirilmişti. Bu arada “Nature Medicine” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının ise İngiltere ve Güney Afrika’da görülen varyantlara karşı etkili olabileceği belirtildi. Araştırmaya, İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan türlerde görülen ve virüse “taç” görünümü veren sivri uçlarla ilgili tüm mutasyonların dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı. İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, araştırmanın bulgularının ümit verici olduğu değerlendirmesini yaptı.