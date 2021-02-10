Koronavirüste yeni tehdit: 3 varyant alarmı
Koronavirüs salgını ile mücadelede 1 yıl geride kalırken, aşının bulunması ile oluşan olumlu hava, mutasyon haberleri ile yerini yeniden tedirginliğe bıraktı. Tüm dünya mutasyonları yakından takip ediyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ortaya çıkan üç ayrı varyantı mercek altında.
2019 sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Bilim dünyası corona virüsle mücadelede yoğun bir çalışma içinde. virüsün mutasyon geçirmiş yeni varyantları dünyada kaygı yaratmaya başladı. “İngiltere”, “Brezilya” ve “Güney Afrika” varyantları uzmanların dikkatini çekerken, Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika’daki varyanta karşı etkisiz kaldığının açıklanması endişeleri arttırdı.
Oxford-Astra Zeneca aşısı, yüzde 95 koruma oranı açıklayan Pfizer/BioNTech aşısından farklı bir tekniğe dayanıyor.
DNA/RNA bazlı olan Pfizer/BioNTech aşısında virüsün genetik materyal parçacıklarının yer aldığı mRNA tekniği kullanılıyor. Burada vücutta antikor üretilmesi virüsün zayıflatılmış haline değil, aşı yoluyla vücuda enjekte edilen genetik kodlara dayanıyor. Viral vektör tekniğinin kullanıldığı Oxford-Astra Zeneca aşısında ise vücuda zayıflatılmış virüs enjekte ediliyor. Vücuda giren virüs, hastalığa yol açmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesi sağlanıyor.
Oxford-Astra Zeneca aşısının yüzde 70 ila 90 oranında koruma sağladığı bildirilmişti. Bu arada “Nature Medicine” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının ise İngiltere ve Güney Afrika’da görülen varyantlara karşı etkili olabileceği belirtildi. Araştırmaya, İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan türlerde görülen ve virüse “taç” görünümü veren sivri uçlarla ilgili tüm mutasyonların dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı. İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, araştırmanın bulgularının ümit verici olduğu değerlendirmesini yaptı.