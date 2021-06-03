Koronavirüste yeni varyant alarmı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ettikçe yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Özellikle Asya'da ortaya çıkan yeni varyantlar dikkat çekici. Genom veritabanlarından biri olan Nextstrain.org'un verilerine göre şu an 1000'in üzerinde, bilinen, SARS-CoV-2 virüs varyantı var.
Bilim insanlarının 'endişe verici varyant' olarak tanımladığı varyant çeşitleri, ilk keşfedildikleri yerler üzerinden tanımlandı. Ancak ülkeleri bu şekilde damgalamanın önüne geçmek için Dünya Sağlık Örgütü yeni bir isim sistemi getirdi. Bu sistem, Yunan alfabesindeki harflere dayanıyor.
Örneğin, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarının isimleri, sırasıyla, Alfa, Beta, Gamma ve Delta olarak değiştirildi. Ancak bu etiketler, varyantların bilimsel isimlerinin yerine geçmeyecek.
HAVADA KOLAYCA YAYILABİLİYOR
Vietnam'da keşfedilen yeni bir varyant, Alfa (B.1.1.7) ve Delta (B.1.617) varyantları arasında bir geçiş varyantı olduğu gözüküyor. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, yeni varyantın havada kolayca yayılabildiğini söyledi.
Bu da Mayıs ayında artan vaka sayılarını açıklıyor. Şimdiye kadar Vietnam nispeten hafif bir pandemi süreci geçirdi. Pandeminin başlangıcından 2021 Mayıs ayına kadar yaklaşık 3 bin 500 onaylanmış vaka ve 47 ölüm kaydedildi.