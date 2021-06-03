Koronavirüste yeni varyant alarmı

Bu da Mayıs ayında artan vaka sayılarını açıklıyor. Şimdiye kadar Vietnam nispeten hafif bir pandemi süreci geçirdi. Pandeminin başlangıcından 2021 Mayıs ayına kadar yaklaşık 3 bin 500 onaylanmış vaka ve 47 ölüm kaydedildi.