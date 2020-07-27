Koronavirüsteki yeni tehlike: İki kat artış var!

KORONAVİRÜS BAŞVURULARI İKİ KAT ARTTIKoronavirüs başvurularının iki kat arttığını açıklayan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Milliyet'e şunları söyledi: "Önceki döneme göre gelen hasta sayısının neredeyse iki katı kadar başvuru var. Gelenler içerisinde de ağır vakalar bulunuyor.