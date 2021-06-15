Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aileye aşı önceliği verildi
Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden ailenin aşı önceliği talebine olumlu yanıt verildi.
Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden ailenin aşı önceliği isteği olumlu yanıt buldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aile üyelerine koronavirüs aşısı yaptı. Eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 8 yakınını kaybeden Ayşe Genç, "Aşı olduk, şimdilik rahatladık. Ancak genetik taramamız yapılarak koronavirüste ölüme yol açan asıl neden ortaya çıkarılmalı. Böylece kalan günlerimizi korkuyla geçirmeyelim" dedi.
İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.
Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.
Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.