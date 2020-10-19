Koronavirüsten kaçan buraya yerleşiyor: Nüfus bir milyon arttı

''KIŞLIK KOMŞULARIMIZ ARTTI”

Akbük koyundaki yazlık evinde kalan emekli Sinan Devrim, “Şu anda burada 6-7 komşu olduk, daha önce kalmıyorlardı. Biz yaz-kış buradayız. Pandemiden sonra onlar da burada kalmayı düşünüyorlar. Çünkü büyükşehirlerde hapis hayatı yaşıyorlar. Burada doğal bir ortam var. Burada her ne kadar pandemiye ayak uydursak da, şehirdeki gibi değil. Arsa ev satışları yoğundu. Şimdi daha da arttı. Hemen hemen her gün 5-10 kişiye cevap vermek zorunda kalıyoruz. Tabii arz talep meselesi, fiyatlar da bayağı yükseldi” dedi.