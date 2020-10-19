Koronavirüsten kaçan buraya yerleşiyor: Nüfus bir milyon arttı
Muğla'da koronavirüs salgını öncesinde 967 bin olan yerleşik nüfus, salgın sonrasında 2 milyona kadar yükselirken arazi fiyatları 4 kart arttı.
Covid-19 salgını sonrası büyükşehirlerdeki bulaş sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göçte en fazla tercih edilen il Muğla oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde yaşayan birçok vatandaş Muğla’nın kırsal mahallelerinden arazi satın almaya başladı.
KONTEYNER VE PREFABRİK EV TERCİHİ
Tarla niteliğindeki arazilere ev yapamayan vatandaşlar Muğla’nın havası ve iklimi nedeniyle konteyner ve prefabrik evlerde yaşamayı tercih ediyor.
ARAZİ FİYATLARI DÖRDE KATLADI
Muğla’nın turistik merkezleri dışında kırsal mahallelere de talep patlaması yaşanınca arazi fiyatları üçe dörde katladı. Menteşe’ye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Algı Mahallesinde araziler Ankara, İstanbul gibi illerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bir yıl önce 25 bin lira olan tarlaların dönümü pandemi sonrası 100 bin liraya kadar alıcı buluyor. Tarım arazisi olması nedeniyle bina yapılmasına izin verilmeyen arazilere, dışarıdan gelen ve satın alan vatandaşlar çözümü konteyner veya ağaç kazıkların üzerine ahşap bina yapmakta buluyor. Şehir yaşamından kaçan ve doğa ile iç içe yaşamı tercih eden vatandaşlar hem virüs salgınından uzak durduklarını, hem de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini açıkladı.
''KIŞLIK KOMŞULARIMIZ ARTTI”
Akbük koyundaki yazlık evinde kalan emekli Sinan Devrim, “Şu anda burada 6-7 komşu olduk, daha önce kalmıyorlardı. Biz yaz-kış buradayız. Pandemiden sonra onlar da burada kalmayı düşünüyorlar. Çünkü büyükşehirlerde hapis hayatı yaşıyorlar. Burada doğal bir ortam var. Burada her ne kadar pandemiye ayak uydursak da, şehirdeki gibi değil. Arsa ev satışları yoğundu. Şimdi daha da arttı. Hemen hemen her gün 5-10 kişiye cevap vermek zorunda kalıyoruz. Tabii arz talep meselesi, fiyatlar da bayağı yükseldi” dedi.