Koronavirüs’ten karantinaya alınan otelden ilginç fotoğraflar
Koronavirüs paniği tüm dünyayı sararken, İspanya'da karantina altına alınan otelin içindeki tatilcilerden ilk fotoğraflar geldi. Oteldekilerin karantinaya rağmen günlük aktivitilerine devam etmesi dikkat çekti.
İspanya’nın Tenerife Adası’nda H10 Costa Adeje Palace adlı otel karantina altına alınırken, Reuters çalışanlar dahil yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu tesisin içini görüntüledi.
Söz konusu görüntülerde tatilciler karantinaya rağmen otelin imkanlarının tadını çıkarmaya devam ediyor. Maske takarak güneşlenenlerin yanı sıra, otelin restoranında yemek yiyip şampanya içen müşteriler dikkat çekiyor.
Otelde kalan müşterilerden Court Amys, The Sun’a konuşurken, içerdeki durumla ilgili bilgiler verdi