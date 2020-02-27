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  3. 27 Şubat 2020 18:02

Koronavirüs’ten karantinaya alınan otelden ilginç fotoğraflar

Koronavirüs paniği tüm dünyayı sararken, İspanya'da karantina altına alınan otelin içindeki tatilcilerden ilk fotoğraflar geldi. Oteldekilerin karantinaya rağmen günlük aktivitilerine devam etmesi dikkat çekti.

Koronavirüs’ten karantinaya alınan otelden ilginç fotoğraflar

İspanya’nın Tenerife Adası’nda H10 Costa Adeje Palace adlı otel karantina altına alınırken, Reuters çalışanlar dahil yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu tesisin içini görüntüledi.


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Koronavirüs’ten karantinaya alınan otelden ilginç fotoğraflar

Söz konusu görüntülerde tatilciler karantinaya rağmen otelin imkanlarının tadını çıkarmaya devam ediyor. Maske takarak güneşlenenlerin yanı sıra, otelin restoranında yemek yiyip şampanya içen müşteriler dikkat çekiyor.

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Koronavirüs’ten karantinaya alınan otelden ilginç fotoğraflar

Otelde kalan müşterilerden Court Amys, The Sun’a konuşurken, içerdeki durumla ilgili bilgiler verdi

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Koronavirüs’ten karantinaya alınan otelden ilginç fotoğraflar

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp dünyada küresel çapta bir krize neden olan corona virüsü, uluslararası gündemin bir numaralı konusu.

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