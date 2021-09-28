Koronavirüsten öldüğü söylenen şarkıcı Kelly Price, hayatta olduğunu duyurdu
Dünyaca ünlü şarkıcılar Mariah Carey, Whitney Houston'ın konuk vokalistliğini yapmış olan Kelly Price, öldüğü yönündeki iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak ölmediğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Kelly Price bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve nerede olduğu bilinmeyen Price sonunda ortaya çıktı. Sessizliğini bozan Price, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bazı raporlara göre, ünlü yıldızın koronavirüsü atlattıktan sonra hastaneden taburcu edildiğini ve kaybolduğunu söyleniyordu. Ancak Price'ın avukatı, ünlü şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından Cuma gecesi güvende olduğunu söyledi ve ünlü şarkıcının koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek raporları reddetti.
Ailesi, TMZ'ye Ağustos ayı başlarında hastanedeyken onunla temas halinde olduklarını ve çocuklarının onu birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi. Daha sonra, hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra taburcu edilmişti. Ancak bu durum ailesini çok şaşırttı çünkü 48 yaşındaki şarkıcının hala tam olarak iyileşmediği söyleniyordu.
Price, kaybolduğunu düşünen kişiler için TMZ'ye yaptığı açıklamada: "Asla kaybolmadım. Evimdeydim, doktorlar tarafından görülüyordum. Ailemdeki herkes tam olarak nerede olduğumu biliyordu. Hiç tehlikede olmadım, şu anda tehlikede değilim" demişti.