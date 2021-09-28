Koronavirüsten öldüğü söylenen şarkıcı Kelly Price, hayatta olduğunu duyurdu

Ailesi, TMZ'ye Ağustos ayı başlarında hastanedeyken onunla temas halinde olduklarını ve çocuklarının onu birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi. Daha sonra, hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra taburcu edilmişti. Ancak bu durum ailesini çok şaşırttı çünkü 48 yaşındaki şarkıcının hala tam olarak iyileşmediği söyleniyordu.