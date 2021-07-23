Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi

A.'nın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.