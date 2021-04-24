Koronavirüsten ölenleri yaktılar; dumanlar gökyüzünü kapladı
Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu.
Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu.
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Ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 350 binlere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, hastaneleri doldurdu.
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Son açıklanan verilere göre 24 saate 345 bin 147 vaka tespit edildi, 2 bin 621 kişi de hayatını kaybetti.
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Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 867 bin 997'ye ulaştı.
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