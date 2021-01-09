Koronavirüsten ölenlerin defin işlemleri nasıl yapılıyor?
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılınması ve defin işlemleri alınan önlemler ile gerçekleştiriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yönelik oluşturduğu özel ekiple, Karşıyaka, Sincan Cimşit ve Mamak Ortaköy mezarlıklarında, özel gasilhaneler ve defin alanlarıyla hizmet veriyor.
Günlük dezenfekte edilen Kovid-19 gasilhanelerinde, eldiven, tıbbi maske ve tulum kullanılarak erkek ve kadın gassallar tarafından su dökülerek yıkanan cenazeler, kefenlendikten sonra tabut ya da ceset torbasına konuluyor ve cenaze arabasıyla defin alanına götürülüyor.
Birçok ailenin ya karantinada olduğu ya hastanede yattığı ya da bulaşma riski sebebiyle yaklaşamadığı için koronavirüsten hayatını kaybeden yakınlarının cenaze namazları, çoğunlukla mezarlık personeli tarafından kılınıyor.