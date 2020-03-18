Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Manama-Bahreyn

Yerel bir alışveriş merkezinde bir sinemanın ana girişi, koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bu şekilde görülüyor. Bahreyn hükümet talimatlarına göre restoran ve cafeler kapalı, sadece teslimatlara çıkarılıyor.