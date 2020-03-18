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  3. 18 Mart 2020 14:40

Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Salgın sonrası yapılan uyarılar nedeniyle insanlar evlerine kapandı. İşte salgından önce ve sonra çekilen fotoğraflar...

Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Paris-Fransa
Paris'te mekanın kapanışına hazırlanan bir yer. Ancak mekanda zaten kimse yok.

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Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Barselona İspanya
Barselona'daki koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyati bir önlem olarak kapatılmadan önce ve sonra Sagrada Familia bazilikasını göstermektedir.

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Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Manama-Bahreyn
Yerel bir alışveriş merkezinde bir sinemanın ana girişi, koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bu şekilde görülüyor. Bahreyn hükümet talimatlarına göre restoran ve cafeler kapalı, sadece teslimatlara çıkarılıyor.

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Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Amman, Ürdün
Öncesi ve sonrası şeklinde Amman Kalesi'ndeki Roma Herkül Tapınağı'nın sütunlarını göstermektedir.

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