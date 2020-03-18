Koronavirüsten önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Salgın sonrası yapılan uyarılar nedeniyle insanlar evlerine kapandı. İşte salgından önce ve sonra çekilen fotoğraflar...
Barselona İspanya
Barselona'daki koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyati bir önlem olarak kapatılmadan önce ve sonra Sagrada Familia bazilikasını göstermektedir.
Manama-Bahreyn
Yerel bir alışveriş merkezinde bir sinemanın ana girişi, koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bu şekilde görülüyor. Bahreyn hükümet talimatlarına göre restoran ve cafeler kapalı, sadece teslimatlara çıkarılıyor.