Koronavirüsten sonra ''beyin yiyen amip'' kabusu!
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ABD'nin Florida eyaletinde, şimdi de ''beyin yiyen amip'' vakasına rastlandı.
Dünya'da en fazla Kovid-19 vakasının ve virüs kaynaklı ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 2 milyon 982 bin 928 vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 569 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin güney eyaletlerinden Florida'da vaka sayılarında patlama yaşanırken, ülkede bir başka kabus daha patlak verdi.
Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" kaptığını açıkladı.