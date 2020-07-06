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  3. 06 Temmuz 2020 11:17

Koronavirüsten sonra ''beyin yiyen amip'' kabusu!

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ABD'nin Florida eyaletinde, şimdi de ''beyin yiyen amip'' vakasına rastlandı.

Koronavirüsten sonra ''beyin yiyen amip'' kabusu!

Dünya'da en fazla Kovid-19 vakasının ve virüs kaynaklı ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 2 milyon 982 bin 928 vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 569 kişi yaşamını yitirdi.

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Koronavirüsten sonra ''beyin yiyen amip'' kabusu!

ABD'nin güney eyaletlerinden Florida'da vaka sayılarında patlama yaşanırken, ülkede bir başka kabus daha patlak verdi.

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Koronavirüsten sonra ''beyin yiyen amip'' kabusu!

Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" kaptığını açıkladı.

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Koronavirüsten sonra ''beyin yiyen amip'' kabusu!

Tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor.

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