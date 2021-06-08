Koronavirüsten uzak tatil... İşte bu yaz ve sonrasında keşfedilecek yerler
National Geographic bu yaz koronavirüs gölgesinde geçecek tatil için keşfedilmesi gereken yerleri listeledi. Dünyanın dört bir yanından derlenen listede Türkiye'de var...
Sürdürülebilir 8 yer
Kosta Rika
Sabahları yağmur ormanlarında yürüyüş yapabileceğiniz ve öğleden sonra tropikal dalgalarda sörf yapabileceğiniz bir yer olan bir ülke hayal edin. O ülke Kosta Rika. Dünyanın ilk karbon nötr ülkesi olarak tarihe geçmiş durumda.
Gabon
13 milli parka sahip Gabon, fillerin ve su aygırlarının özgürce dolaştığı bir yer. Kara kütlesinin% 80'ini oluşturan yoğun iç ormanlar, kritik derecede nesli tükenmekte olan gorillere ev sahipliği yapıyor. Ülkeye yapılan yatırım kısa süre içinde Gabon'a ulaşmayı kolaylaştıracak . Aynı zamanda eko turizmin de gelişmesi hedefleniyor.
Helsinki, Finlandiya
Sürdürülebilirlik, Helsinki'de sadece bir kelime değil. Finlandiya başkenti 2035 yılına kadar karbon nötr olma sözü verdi ve Karbon Nötr Şehirler İttifakının bir parçası. Helsinki'nin yeşillenme teklifi, kentin turizm kurulu tarafından bir ömür boyu sürecek bir yolculuğun nasıl bir araya getirileceğini gösteren 'Sürdürülebilir Düşün' kampanyası turizmi de içeriyor.
Denver, Colorado, ABD
Covid-19 ile ilgili finansal zorluklara rağmen, Denver 2023 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektriğe ulaşma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. En son ileri görüşlü girişimler arasında 2023 yılına kadar 125 millik yeni bisiklet şeritleri ve 'dikilecek' güneş bahçeleri var. Kamu binaları, araç şarj istasyonları ve yakınlardaki düşük gelirli mahalleler için temiz enerji üretmenin yanı sıra, bahçeler inşaat sırasında istihdam ve ücretli bir eğitim programı geliştirecek.