Koronavirüsten uzak tatil... İşte bu yaz ve sonrasında keşfedilecek yerler

Denver, Colorado, ABD

Covid-19 ile ilgili finansal zorluklara rağmen, Denver 2023 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektriğe ulaşma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. En son ileri görüşlü girişimler arasında 2023 yılına kadar 125 millik yeni bisiklet şeritleri ve 'dikilecek' güneş bahçeleri var. Kamu binaları, araç şarj istasyonları ve yakınlardaki düşük gelirli mahalleler için temiz enerji üretmenin yanı sıra, bahçeler inşaat sırasında istihdam ve ücretli bir eğitim programı geliştirecek.