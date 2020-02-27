Koronavirüsü salgını hızla yayılıyor! İşte son gelişmeler
Yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı artıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 810'a yükseldi. Son verilere göre, virüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı. Virüsün yayıldığı en son ülkeler Estonya, Danimarka, Gürcistan, Pakistan, Norveç, Romanya ve Kuzey Makedonya oldu.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.