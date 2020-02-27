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  3. 27 Şubat 2020 15:39

Koronavirüsü salgını hızla yayılıyor! İşte son gelişmeler

Yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı artıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 810'a yükseldi. Son verilere göre, virüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı. Virüsün yayıldığı en son ülkeler Estonya, Danimarka, Gürcistan, Pakistan, Norveç, Romanya ve Kuzey Makedonya oldu.

Koronavirüsü salgını hızla yayılıyor! İşte son gelişmeler

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi

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Koronavirüsü salgını hızla yayılıyor! İşte son gelişmeler

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

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Koronavirüsü salgını hızla yayılıyor! İşte son gelişmeler

Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.

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Koronavirüsü salgını hızla yayılıyor! İşte son gelişmeler

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi.

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