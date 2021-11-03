Koronavirüsü 5 yıl önce bilen Bill Gates'ten bir uyarı daha
2015 yılında salgın uyarısında bulunan ve haklı çıkan Bill Gates, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde çeyrek milyara yakın insana bulaştı.
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5 milyondan fazla insanın canına mal olan virüs ile mücadele son sürat sürüyor. Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da virüse karşı geliştirilen ilaç için son kontroller yapılıyor..
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Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten çok konuşulacak bir uyarı geldi.
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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
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