Koronavirüsü ağır geçirme ihtimali en yüksek grup belirlendi
Oxford Üniversitesi'nin 421 bin hastanın verilerini inceleyerek yaptığı araştırmada koronavirüsü ağır geçirme şansı en yüksek olan grup belirlendi.
İlk olarak 2019'un dün günlerinde Çin'in Wuhan kentinde karşımıza çıkan koronavirüs (Kovid-19) hala dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bilim insanları ise 4.5 milyondan fazla cana mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey keşfediyor.
Salgın ile ile birlikte dünyanın dört bir yanında pek çok araştırmaya imza atıldı. Bu araştırmalar sayesinde artık virüsü saha iyi tanıyoruz ve onunla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz.
Son dönemde Delta varyantı ile adını duyuran koronavirüs ile ilgili son araştırma Birleşik Krallık'tan geldi. Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları son dönemin en kapsamlı çalışmasına imza attı.
OXFORD EN RİSKLİ GRUBU AÇIKLADI
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 421 bin hastanın verilerini analiz eden ekip koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup belirlendi.