Koronavirüsü ağır geçirme ihtimali en yüksek grup belirlendi

İlk olarak 2019'un dün günlerinde Çin'in Wuhan kentinde karşımıza çıkan koronavirüs (Kovid-19) hala dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bilim insanları ise 4.5 milyondan fazla cana mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey keşfediyor.