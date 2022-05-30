Koronavirüsü bilen Bill Gates yeni tehlikeyi açıkladı: ''20 yıl içinde...''
Koronavirüsü önceden bilen milyarder iş insanı Bill Gates, 20 yıl içinde yeni bir salgın yaşanabileceğini söyledi.
İspanyol basınına demecinde bir sonraki pandeminin neden çıkabileceğine dair görüşlerini paylaşan dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'ten bu kez veba uyarısı da geldi. Ayrıca Gates maymun çiçeği virüsünü koronavirüs kadar tehlikeli bulmasa da tetikte olmak gerektiğini düşünüyor.
Koronavirüs pandemisi süresince hastalığın ne zaman biteceğine dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, insanları aşıyla kimseye çip takma peşinde olmadığına ikna etmeye çalışan ve bu ay başında 'How to Prevent the Next Pandemic' (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) adlı kitabı raflardaki yerini alan ABD'li milyarder Bill Gates bir sonraki pandemi hakkındaki uyarılarına yenisini ekledi.
İspanya'da yayın yapan El Diario gazetesine konuşan Gates bir sonraki pandeminin halihazırda bilinen bir virüsten kaynaklanabileceğini söyledi.
İnsan elinden çıkan biyoterör ajanı ya da iklim değişikliği yüzünden doğadan insan hayatına girebilecek bir şeylerin de pandemiye yol açabileceğinin altını çizdi. Gates'e göre 20 yıl içinde yeniden veba salgını yaşanması ihtimali de yüzde 50.