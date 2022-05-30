Koronavirüsü bilen Bill Gates yeni tehlikeyi açıkladı: ''20 yıl içinde...''

İspanyol basınına demecinde bir sonraki pandeminin neden çıkabileceğine dair görüşlerini paylaşan dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'ten bu kez veba uyarısı da geldi. Ayrıca Gates maymun çiçeği virüsünü koronavirüs kadar tehlikeli bulmasa da tetikte olmak gerektiğini düşünüyor.