SON DAKİKA
BURS VE KYK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Aralık 2020 09:52

Koronavirüsü bilen kahinden 2021 kehanetleri! Türkiye için bakın ne diyor

Koronavirüs salgınını önceden bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 yılı kehanetleri tüyler ürpertti. Ünlü kahinin Türkiye ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Koronavirüsü bilen kahinden 2021 kehanetleri! Türkiye için bakın ne diyor

2020 yılı tüm dünya için felaket yılı oldu. Başta koronavirüs salgını olmak üzere depremler, yangınlar gibi doğal afetler insanlığın zor zamanlar geçirmesine neden oldu.

1/ 13
Koronavirüsü bilen kahinden 2021 kehanetleri! Türkiye için bakın ne diyor

İnsanlık bir an önce 2020 yılını unutmaya çalışırken, 2021 için ortaya atılan kehanetler duyanları karamsarlığa sürükledi.

2/ 13
Koronavirüsü bilen kahinden 2021 kehanetleri! Türkiye için bakın ne diyor

Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde de başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve dünya kehanetleri tüyler ürpertti. İşte o kehanetler.

3/ 13
Koronavirüsü bilen kahinden 2021 kehanetleri! Türkiye için bakın ne diyor

Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM