Koronavirüsü bilen kahinden 2021 kehanetleri! Türkiye için bakın ne diyor
Koronavirüs salgınını önceden bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 yılı kehanetleri tüyler ürpertti. Ünlü kahinin Türkiye ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
2020 yılı tüm dünya için felaket yılı oldu. Başta koronavirüs salgını olmak üzere depremler, yangınlar gibi doğal afetler insanlığın zor zamanlar geçirmesine neden oldu.
İnsanlık bir an önce 2020 yılını unutmaya çalışırken, 2021 için ortaya atılan kehanetler duyanları karamsarlığa sürükledi.
Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde de başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve dünya kehanetleri tüyler ürpertti. İşte o kehanetler.