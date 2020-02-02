Koronavirüsü ile boğuşan Çin'den yürek yakan görüntüler
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgınında ölü ve vaka sayısı her geçen saat artarken bölgeden çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.
Uluslararası haber ajansları ise dünyanın dört bir yanından çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor. Bu görüntüler Ciangşi'deki bir kontrol noktasında çekildi.
Lösemi hastası kızını, Hubey'den Ciangşi'deki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Kızını hastaneye götürmesine izin verilmeyen kadın, hüngür hüngür ağladı.