Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !

Ai Fen röportajında; virüsü ilk fark ettiğinde bir dergiye röportaj vererek hem meslektaşlarını hem halkı uyardığını ancak bunun için kınandığını dile getirdi. Dr. Ai Fen, 30 Aralık'ta, grip benzeri semptomları olan ve olağan tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen birkaç hastayı inceledi.