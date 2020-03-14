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  3. 14 Mart 2020 14:32

Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !

Çin'de başlayıp tüm dünyada etkili olan koronavirüs hakkında yüzlerce ülke önlemler aldı. Çinli bir doktorun koronavirüs hakkındaki açıklamaları olay yarattı.

Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı. Çinli Dr. Ai Fen verdiği röportajda halkın virüse karşı erken uyarılmasının sansürlendiğini açıklıyor. Ai Fen'in röportajına ve iddialarına daha yakından bakalım.

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Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !

Dünya basını Çinli Dr. Ai Fen'in iddialarıyla sarsıldı. Ai Fen'in iddiasına göre üstleri, onu salgın hakkında halkı uyardığı için kınadı.

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Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !

Ai Fen, corona virüsün ortaya çıktı Wuhan kentinde çalışan bir doktor. Dr. Fen, pek çok arkadaşını corona virüs nedeniyle kaybettikten sonra bir röportaj verdi.

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Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !

Ai Fen röportajında; virüsü ilk fark ettiğinde bir dergiye röportaj vererek hem meslektaşlarını hem halkı uyardığını ancak bunun için kınandığını dile getirdi. Dr. Ai Fen, 30 Aralık'ta, grip benzeri semptomları olan ve olağan tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen birkaç hastayı inceledi.

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