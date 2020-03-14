Koronavirüsü önceden farkeden doktordan kan donduran gerçek !
Çin'de başlayıp tüm dünyada etkili olan koronavirüs hakkında yüzlerce ülke önlemler aldı. Çinli bir doktorun koronavirüs hakkındaki açıklamaları olay yarattı.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı. Çinli Dr. Ai Fen verdiği röportajda halkın virüse karşı erken uyarılmasının sansürlendiğini açıklıyor. Ai Fen'in röportajına ve iddialarına daha yakından bakalım.
Dünya basını Çinli Dr. Ai Fen'in iddialarıyla sarsıldı. Ai Fen'in iddiasına göre üstleri, onu salgın hakkında halkı uyardığı için kınadı.
Ai Fen, corona virüsün ortaya çıktı Wuhan kentinde çalışan bir doktor. Dr. Fen, pek çok arkadaşını corona virüs nedeniyle kaybettikten sonra bir röportaj verdi.