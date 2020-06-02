Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı
Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı sayılan ülkelerden olan Yeni Zelanda'da sadece bir tane pozitif koronavirüs vakası bulunuyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede başarıya ulaştıklarını söyledi. Başbakan Ardern 8 Haziran'daki kabine toplantısında, sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplantı dahil tüm yasakları kaldırmayı planladıklarını söyledi.
Ülke içinde şu anda sadece bir tane pozitif corona virüs vakası kaldığını belirten Başbakan Ardern, deniz aşırı corona virüs vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Corona virüs salgınıyla en erken mücadele eden ülkelerden biriyiz. Bunda başarılı olduk ve normal hayata dönen ilk ülkelerden olduk. Son 11 günde ülkemizde yeni corona virüs vakasına rastlamadık. Sadece bir tane pozitif vakamız bulunuyor" dedi.