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  3. 02 Haziran 2020 13:14

Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı sayılan ülkelerden olan Yeni Zelanda'da sadece bir tane pozitif koronavirüs vakası bulunuyor.

Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede başarıya ulaştıklarını söyledi. Başbakan Ardern 8 Haziran'daki kabine toplantısında, sosyal mesafe ve kamuya açık alanlarda toplantı dahil tüm yasakları kaldırmayı planladıklarını söyledi.

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Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı

Ülke içinde şu anda sadece bir tane pozitif corona virüs vakası kaldığını belirten Başbakan Ardern, deniz aşırı corona virüs vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtti.

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Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Corona virüs salgınıyla en erken mücadele eden ülkelerden biriyiz. Bunda başarılı olduk ve normal hayata dönen ilk ülkelerden olduk. Son 11 günde ülkemizde yeni corona virüs vakasına rastlamadık. Sadece bir tane pozitif vakamız bulunuyor" dedi.

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Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern deniz aşı vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var" şeklinde konuştu.

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