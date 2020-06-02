Yeni Zelanda'da sadece bir vaka kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern deniz aşı vakaların önüne geçmek için ise, sınır kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var" şeklinde konuştu.

