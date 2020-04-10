SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2020 18:55

Koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi

Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi

İstanbul'da koronavirüse yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor. 

1/ 14
Koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi

Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi. 

2/ 14
Koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi

ÖZEL İZİNLE GÖRÜNTÜLENDİLER Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.

3/ 14
Koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM