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  3. 11 Ekim 2020 15:30

Nihat Hatipoğlu: Ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim

Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ''Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim'' dedi.

Nihat Hatipoğlu: Ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ağustos ayında koronavirüse yakalanmıştı. 

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Nihat Hatipoğlu: Ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim

Hatipoğlu'nun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ise hastalığı hakkında olumsuz yorum yapanlara köşesinde yazısının son paragrafında koronavirüse yakalandığı için sevinenlere isyan etmişti.

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Nihat Hatipoğlu: Ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim

Geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu, atv'de yayınlanan programında bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. 

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Nihat Hatipoğlu: Ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim

Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" demesi üzerine şunları söyledi:

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