Nihat Hatipoğlu: Ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ''Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim'' dedi.
Hatipoğlu'nun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ise hastalığı hakkında olumsuz yorum yapanlara köşesinde yazısının son paragrafında koronavirüse yakalandığı için sevinenlere isyan etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu, atv'de yayınlanan programında bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm.