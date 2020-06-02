Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Özyaral'dan çok önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "yeni normalleşme" açıklamasının ardından dün, şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Tatil planı yapan milyonların ise sahil kentlerine akını başladı. Toplumun sağlığı için aylarca dört duvar arasında kalan ve kendisini bir an önce deniz kenarına atmak isteyenlere gerek Sağlık Bakanlığı gerekse uzmanlar, tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu ve bulunuyor.