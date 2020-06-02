Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Özyaral'dan çok önemli uyarı
Türkiye'nin koruyucu sağlık alanında en önemli isimlerinden biri olan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deniz kenarında ve sahilde ne yapılması ile ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Özyaral, "Deniz kenarında, bir yakınımıza yüksek sesle, "Gel su çok güzel" diye bağırdığımızda ağzımızdan çıkan damlacık, 1 saniye içinde 15 ilâ 50...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "yeni normalleşme" açıklamasının ardından dün, şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Tatil planı yapan milyonların ise sahil kentlerine akını başladı. Toplumun sağlığı için aylarca dört duvar arasında kalan ve kendisini bir an önce deniz kenarına atmak isteyenlere gerek Sağlık Bakanlığı gerekse uzmanlar, tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu ve bulunuyor.
Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan koruyucu Halk Sağlığı uzmanı Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, tatil esnasında alınması gereken önlemleri anlattı. Kendisi de koronavirüsü yenen Prof. Özyaral'ın yaptığı uyarılar şöyle:
Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan koruyucu Halk Sağlığı uzmanı Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, tatil esnasında alınması gereken önlemleri anlattı. Kendisi de koronavirüsü yenen Prof. Özyaral'ın yaptığı uyarılar şöyle:
"Maske ıslandığı anda koruyucu özelliğini kaybeder" Virüsten korunmak için kullandığımız maskeler, ıslandığı anda bütün koruyucu özelliğini kaybeder. Bu nedenle denize girip çıktığımızı düşünerek sahile mutlaka yanımızda 3-4 maske ile gitmeli ve maskemiz ıslandığı anda artık onu kullanmamalıyız.