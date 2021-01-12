Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı
Uzmanlar, koronavirüse neden olan viral enfeksiyonun dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu tespit etti.
Eskişehir ve Ankara'da görevli Kulak Burun Boğaz uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yol açan viral enfeksiyonun, dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu belirlendi.
Covid-19'un ağız ve burun yoluyla bulaşmasından yola çıkan Doç. Dr. Vural Fidan, Dr. Handan Koyuncu ile Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın tarafından çalışma başlatıldı.
"Covid-19 Pozitif Hastalarda Ağız Lezyonu" adlı çalışma, yaş ortalaması 49 olan 49'u erkek, 25'i kadın 74 koronavirüs hastası üzerinde yürütüldü.