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  3. 12 Ocak 2021 17:13

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı

Uzmanlar, koronavirüse neden olan viral enfeksiyonun dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu tespit etti.

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı

Eskişehir ve Ankara'da görevli Kulak Burun Boğaz uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yol açan viral enfeksiyonun, dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu belirlendi.

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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı

Covid-19'un ağız ve burun yoluyla bulaşmasından yola çıkan Doç. Dr. Vural Fidan, Dr. Handan Koyuncu ile Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın tarafından çalışma başlatıldı.

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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı

"Covid-19 Pozitif Hastalarda Ağız Lezyonu" adlı çalışma, yaş ortalaması 49 olan 49'u erkek, 25'i kadın 74 koronavirüs hastası üzerinde yürütüldü.

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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı

Bu kişilerden 23'ünün dillerinde, 20'sinin yanaklarında, 11'inin diş etlerinde, 4'ünün ise damaklarında "aft, eritem ve liken" gibi yaralara rastlandı. Diğer 16 hastada ise ağız lezyonu görülmedi.

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