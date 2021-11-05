Koronavirüsün bir gizemi daha çözüldü: Ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Oxford Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni keşfetti. LZTFL1 adlı geni taşıyanlarda, akciğerlerin savunmasının devre dışı bırakıldığı açıklandı.
İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları Covid-19’dan akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, Güney Asya kökenli insanların yüzde 60'ının ve Avrupa kökenli insanların yüzde 15'inin genin yüksek riskli versiyonunu taşıdığını söyledi.
Bununla birlikte, Nature dergisinde yayımlanan çalışma İngiltere ve Güney Asya’daki bazı toplulukların neden Covid-19’dan yüksek risk altında olduğuna ışık tutuyor.
YAPAY ZEKA VE YENİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ KULLANILDI
Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, daha önceki genetik çalışmalara dayanarak, artan risklerden sorumlu olan LZTFL1 adlı geni tam olarak belirlemek için yapay zeka ve yeni moleküler teknolojinin bir kombinasyonunu kullandı.