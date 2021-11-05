Koronavirüsün bir gizemi daha çözüldü: Ölüm riskini iki katına çıkarıyor

YAPAY ZEKA VE YENİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ KULLANILDI

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, daha önceki genetik çalışmalara dayanarak, artan risklerden sorumlu olan LZTFL1 adlı geni tam olarak belirlemek için yapay zeka ve yeni moleküler teknolojinin bir kombinasyonunu kullandı.