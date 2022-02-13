Koronavirüsün bu iki varyantını geçirenlere uyarı: Resmi olarak kayıtlara geçti...
İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, haftalık bilgilendirme raporunda, farklı koronavirüs virüslerinin birleşiminden oluşan "Deltacron" varyantının resmi olarak tespit edildiği kayıtlara geçti.
Dünya üzerinde 410 milyondan fazla insanda tespit edilen ve mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdüren koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir uyarı mesajı Birleşik Krallık’tan geldi.
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İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, bir süredir kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu.
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Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda tespit edilen “Deltacron”un hibrit bir virüs olduğu kaydedildi.
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İngiltere’de bu varyantın tespit edildiği belirtilirken bu varyantın henüz ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair net bir bilgi olmadığı belirtildi.
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