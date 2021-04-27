Koronavirüsün bulaşma ihtimalini azaltıyor
The Economic Times’ın haberine göre, Mayıs 2020'de başlayan klinik araştırmaya, Singapur’da Tuas South Dormitory sanayi bölgesinde bulunan 3 binden fazla göçmen işçi katıldı.
The Economic Times’ın haberine göre, Mayıs 2020'de başlayan klinik araştırmaya, Singapur’da Tuas South Dormitory sanayi bölgesinde bulunan 3 binden fazla göçmen işçi katıldı.
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6 haftalık süreç boyunca karantinaya alınan işçilere "Povidon" iyot boğaz spreyi ve reçete ile satılan "hidroksiklorokin" isimli ilaç verildi.
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Klinik denemelere katılan 21 ila 60 yaşları arasında bulunan 3 bin 37 kişinin 6 hafta sonunda yarısından fazlasının virüse yakalandığı belirtildi.
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Boğaz spreyi kullananların virüse yakalanma oranının yüzde 46, hidroksiklorokin kullananların ise yüzde 49 olduğu ortaya konuldu. Sıtma tedavisinde kullanılan bu ilaçların yüksek bulaş ortamlarında COVID-19’un yayılma hızını azalttığı bilgisi paylaşıldı.
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