Koronavirüsün bulaşma ihtimalini azaltıyor

Boğaz spreyi kullananların virüse yakalanma oranının yüzde 46, hidroksiklorokin kullananların ise yüzde 49 olduğu ortaya konuldu. Sıtma tedavisinde kullanılan bu ilaçların yüksek bulaş ortamlarında COVID-19’un yayılma hızını azalttığı bilgisi paylaşıldı.