Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan eyaletinde, müzik festivali düzenlendi.
Bugüne kadar 152 milyon kişinin etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin de can verdiği koronavirüs salgının ilk görüldüğü Çin'in Vuhan şehrinde hayat tamamen normale döndü.
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VUHAN'DA 'KORONASIZ' MÜZİK FESTİVALİ
Beş günlük 1 Mayıs Ulusal Bayramı'nın ilk gününde Vuhan'da düzenlenen müzik festivalinde eğlence severler doyasıya müzik dinledi, dans etti.
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Organizatör ekibinden bir temsilci Reuters'a bu yıl ziyaretçi sayısının kısıtlandığını söyleyerek Cumartesi günü yaklaşık 11.000 kişinin bulunduğunu ifade etti.
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ÇOĞU KİŞİ MASKE TAKMADI
Yetkililer gereken her alana bariyerler konduğunu ve güvenlik personelinin bu alanlarda sayıları kısıtladığını da sözlerine ekledi. Ancak bazı seyirciler dışında çoğu kişinin maske takmadığı görüldü.
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