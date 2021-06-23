Koronavirüs'ün ''delta'' mutasyonundan daha tehlikeli bir varyant bulundu
Koronavirüs salgınında kötü haber yine Hindistan'dan geldi. Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı 40'a yükseldi
Hindistan’da, corona virüsün Delta varyantının (B.1.617) ardından ortaya çıkan Delta Plus varyantının vaka sayısı 40’a yükseldi.
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Ülkede Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görüldüğü bildirilmişti.
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Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Delta Plus varyantı Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi.
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Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni varyantının yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber corona virüse karşı alınan önlemlerin artırılması talimatı verildi.
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