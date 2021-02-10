Koronavirüsün en yaygın semptomu: Cinsel isteği azaltıyor

Araştıramanın ortak yazarı Jesse K. Siegel, durumun koku alma ve cinsellik arasındaki ilişkinin “evrimsel olarak korunan”' nörolojik bağlantılardan kaynaklanabileceğini söyledi. Siegel, “Olfaksiyonun (koku alma duyusu) duyguları ve cinsel motivasyonu işlemede kritik bir rol oynayan limbik sistemle güçlü bir bağlantısı var. Koku soğanı içindeki nöronlar, cinsel motivasyonun bir başka önemli aracısı olan hipotalamusa da doğrudan yansıyor” ifadelerini kullandı.