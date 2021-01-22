Koronavirüsün ilk çıktığı Vuhan'daki bu görüntüler ''pes'' dedirtti

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20'lerindeki Çen Kiang ise koronavirüsle mücadele konusunda Komünist Parti'yi övüp "Çin hükümeti her şeyi halkı için yapıyor. En üstte halk var. Yabancı ülkelerde durum böyle değil" dese de artık birçok şeyin eskisi gibi olmayacağının da farkında. Kulübe gidenlerin sayısındaki düşüş bunun bir örneği.

