Koronavirüsün ilk çıktığı Vuhan'daki bu görüntüler ''pes'' dedirtti
AFP ajansı, Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış noktası olarak bilinen ama uyguladığı sıkı kurallarla pandemi tehlikesini bir hayli düşüren, hatta geçen yaz bir su parkındaki 'normal görüntülerle' tüm dünyayı şaşırtan Vuhan kentindeki gece hayatının durumunu inceledi.
© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
AFP'nin konuştuğu kişilerden çoğu karantinadan çıkmış olmaktan dolayı mutlu. 30'lu yaşlardaki Şu "2-3 ay eve tıkılıp kaldım. Virüsle iyi mücadele ettik, artık gönül rahatlığıyla dışarı çıkabilirim" ifadelerini kullandı. Karantinayı 'hayatta bir kere yaşanabilecek bir deneyim' olarak gören Şu, hastalığa yakalanmadığı için de kendini şanslı hissediyor.
© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
20'lerindeki Çen Kiang ise koronavirüsle mücadele konusunda Komünist Parti'yi övüp "Çin hükümeti her şeyi halkı için yapıyor. En üstte halk var. Yabancı ülkelerde durum böyle değil" dese de artık birçok şeyin eskisi gibi olmayacağının da farkında. Kulübe gidenlerin sayısındaki düşüş bunun bir örneği.
© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
Nitekim kulübün marka müdürü Li Bo, pandeminin sektörü kötü etkilediğini ve gece hayatında yüzde 60-70 düşüş yaşandığını anlattı: "Diğer ülkelerdeki karantinalarla kıyasla bizim ülkemiz en azından yarı açık vaziyette. Yine de müşteriler kendilerini çok rahat hissetmiyor."