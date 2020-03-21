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  3. 21 Mart 2020 12:45

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Binzhou Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli uzmanlar, koronavirüs vakalarının yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu açıkladı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı.  

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.  

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.  

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi.  

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