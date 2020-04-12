Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Dünya koronavirüs salgını ile ilgili topyekûn mücadelesini sürdürürken, her geçen gün son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının sürekli arttığı virüs nedeniyle şu ana kadar 108 binden fazla insan hayatını kaybetti. Vaka sayısı toplamda 1 milyon 700 bini geçerken, Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…