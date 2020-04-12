Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada korona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Uzmanlar daha önce ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu. Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19’a yakalanan Çinlilerin bir kısmında...
Dünya koronavirüs salgını ile ilgili topyekûn mücadelesini sürdürürken, her geçen gün son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının sürekli arttığı virüs nedeniyle şu ana kadar 108 binden fazla insan hayatını kaybetti. Vaka sayısı toplamda 1 milyon 700 bini geçerken, Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTIYeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor.
ABD'de yapılan bir araştırmada corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Buna göre, Çin'de hastalığa yakalanan kişilerde nörolojik semptomların görüldüğü belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor.
Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. Makaleye göre, salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldü.