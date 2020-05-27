Koronavirüsün yeni merkez üssü o ülke olacak

Latin Amerika, Avrupa ve ABD'yi günlük vaka anlamında geçti. Etienne, "Bölgemiz pandeminin merkezüssü hâline geldi, Brezilya'nın pandeminin sonuna kadar çok yolu var. Aynı zamanda Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nicaragua için endişelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.