Koronavirüsün yeni merkez üssünden korkunç görüntü! Kalp masajını kendileri yaptılar
Hindistan'da yaşanan kriz dünya gündeminin ilk sırasından düşmüyor. Ülkede günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Hindistan'da yaşanan kriz dünya gündeminin ilk sırasından düşmüyor. Ülkede günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
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Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.
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Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.
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