Koronavirüsün yeni mutasyonu antikorlara 8 kat daha dirençli çıktı

Tarihin gördüğü en büyük aşılama çalışması kapsamında şu ana kadar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 51 ülkede 54,3 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı uygulandı. Ancak, dünyadaki aşı çalışmalarının beklenenden daha yavaş ilerlemesi, corona virüs mutasyonlarının riskini artırıyor. Güney Afrikalı bilim insanları ülkede hızla yayılan B1351 varyantının, antikorlara karşı sekiz kat daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aşıların yenilenmesi ve yeniden enfekte vakaların artabileceği konusunda uyardı.