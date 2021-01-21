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  3. 21 Ocak 2021 21:21

Koronavirüsün yeni mutasyonu antikorlara 8 kat daha dirençli çıktı

Uzmanlar Güney Afrika'da hızla yayılan yeni varyanta karşı korumayı artırmak için koronavirüs aşılarının bu yıl yenilenmesi gerekebileceği konusunda uyardı.

Koronavirüsün yeni mutasyonu antikorlara 8 kat daha dirençli çıktı

Tarihin gördüğü en büyük aşılama çalışması kapsamında şu ana kadar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 51 ülkede 54,3 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı uygulandı. Ancak, dünyadaki aşı çalışmalarının beklenenden daha yavaş ilerlemesi, corona virüs mutasyonlarının riskini artırıyor. Güney Afrikalı bilim insanları ülkede hızla yayılan B1351 varyantının, antikorlara karşı sekiz kat daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aşıların yenilenmesi ve yeniden enfekte vakaların artabileceği konusunda uyardı. 

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Koronavirüsün yeni mutasyonu antikorlara 8 kat daha dirençli çıktı

Güney Afrika’da devlete bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ndeki ekip, 501Y.v2 veya B1351 olarak bilinen yeni varyantın mutasyonlarının, virüsü Covid hastaları tarafından bağışlanan kan plazmasındaki antikorlara  karşı büyük ölçüde dirençli hale getirdiğini ortaya koydu.

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Koronavirüsün yeni mutasyonu antikorlara 8 kat daha dirençli çıktı

BAZI HASTALARDA ANTİKORLARIN YETENEĞİ 64 KAT DÜŞTÜ
Araştırmacılar, antikorların virüsü nötralize etme kabiliyetinin yeni varyantla tipik olarak sekiz kat düştüğünü, yani laboratuvar testlerinde B1351 varyantını devre dışı bırakmak için eskisine göre göre sekiz kat daha fazla antikora ihtiyaç duyulduğunu buldu.

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Koronavirüsün yeni mutasyonu antikorlara 8 kat daha dirençli çıktı

Bazı hastalardan alınan plazmanın mutant virüsü nötralize etme yeteneğinin ise  64 kata kadar düştüğü görüldü.  Bilim insanları, ayrıca çalışmada incelenen 44 hastanın 21'inin "tespit edilebilir bir nötralizasyon aktivitesine sahip olmadığını" yazdı.

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