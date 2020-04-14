Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı!
Çin’de yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sisteminde hasara neden olduğu belirlenirken salgının yeni semptomları ortaya çıktı.
Çin’in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, Covid-19 tökezleme, konuşma bozukluğu ve nöbet geçirme gibi semptomların nedeni olduğu belirtildi.
JAMA Neurology Journal’de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan’da 214 Covid-19 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.
NÖROLOJİK SEMPTOMLAR 3 KATEGORİYE AYRILDIUzmanlar görülen nörolojik semptomları üç kategoriye ayırdı; bunlardan birincisi baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bozukluğu, akut serebrovasküler hastalık, atak ve nöbet dahil olmak üzere merkezi sinir sistemiyle ilişkili belirtiler olarak tanımlandı.